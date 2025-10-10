Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 10 октября 2025Экономика

Путин заявил о заинтересованности России в иностранной рабочей силе

Путин: Россия заинтересована в иностранной рабочей силе
Вячеслав Агапов
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан глава государства отметил, что Россия заинтересована в трудовой миграции, однако «это должна быть нужная рабочая сила». Приезжающие мигранты должны быть законопослушными, должны соблюдать правила и порядки в РФ.

«Проблем в сфере миграции много, граждане на это указывают», — подчеркнул Путин.

На встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер напомнил, что граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику. Со своей стороны местные власти стараются обеспечить им достойные условия социальной защиты и труда на территории страны.

«В России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана — больше миллиона. Они заняты в самых разных отраслях и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», — отметил президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости