Путин заявил о заинтересованности России в иностранной рабочей силе

Путин: Россия заинтересована в иностранной рабочей силе

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан глава государства отметил, что Россия заинтересована в трудовой миграции, однако «это должна быть нужная рабочая сила». Приезжающие мигранты должны быть законопослушными, должны соблюдать правила и порядки в РФ.

«Проблем в сфере миграции много, граждане на это указывают», — подчеркнул Путин.

На встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер напомнил, что граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику. Со своей стороны местные власти стараются обеспечить им достойные условия социальной защиты и труда на территории страны.

«В России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана — больше миллиона. Они заняты в самых разных отраслях и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», — отметил президент.