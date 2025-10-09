Путин оценил вклад граждан Таджикистана в экономику России

Путин: Более миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России

Более миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России и вносят весомый вклад в ее экономику. Так оценил ситуацию президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

В ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном глава государства подчеркнул, что граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику. Со своей стороны местные власти стараются обеспечить им достойные условия социальной защиты и труда на территории страны.

«В России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана — больше миллиона. Они заняты в самых разных отраслях и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», — отметил президент.

По итогам встречи Путин и Рахмон подписали документ об углублении союзничества и стратегического партнерства двух стран. В документе заявлены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия. О его подробностях пока не сообщается.

