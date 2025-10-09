Путин подписал документ об углублении союза с постсоветской страной

Путин и Рахмон подписали документ об углублении союзничества РФ и Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали документ об углублении союзничества и стратегического партнерства двух стран. Кадры этого из Душанбе публикует официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что в документе заявлены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия. О его подробностях пока не сообщается.

До этого сообщалось, что Путин и Рахмон в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы терроризма в Центральной Азии. Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной повестке.

Владимир Путин находится в Душанбе с 7 по 10 октября, где посетит саммит «Россия и Центральная Азия» и Совет глав стран — участниц СНГ. На 9 октября у него намечена встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая станет первой с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку.