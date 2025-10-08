Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:13, 8 октября 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев обсудят двусторонние отношения РФ и Азербайджана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Ильхам Алиев

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото: Михаил Терещенко / POOL / РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят двусторонние отношения РФ и Азербайджана на первой после охлаждения отношения двусторонней встрече. Об этом заявил официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что у российской стороны есть позитивный настрой на встречу, однако за азербайджанских коллег, подчеркивает он, говорить не может.

Переговоры Путина и Алиева станут первыми с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года. Накануне о встрече объявил Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Раскрыты причины тяжелого поиска друзей с возрастом

    Китайцы похитили девушку, заперли ее в роскошном отеле Таиланда и потребовали деньги

    Трамп призвал посадить мэра американского города в тюрьму

    В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Алиева

    Внешность Павла Дурова на новом видео смутила пользователей сети

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости