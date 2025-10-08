В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев обсудят двусторонние отношения РФ и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят двусторонние отношения РФ и Азербайджана на первой после охлаждения отношения двусторонней встрече. Об этом заявил официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что у российской стороны есть позитивный настрой на встречу, однако за азербайджанских коллег, подчеркивает он, говорить не может.

Переговоры Путина и Алиева станут первыми с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года. Накануне о встрече объявил Дмитрий Песков.