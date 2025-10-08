Встречу Путина и Алиева анонсировали

Песков: Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Таджикистан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — приводит агентство слова Пескова. Подробностей о дате встречи двух лидеров после охлаждений отношений между Москвой и Баку не сообщается.

Путин будет находиться в Таджикистане с 8 по 10 октября. В рамках визита российский президент посетит саммиты «Россия и Центральная Азия» и стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Накануне Путин прибыл в Таджикистан. У самолета его встретил президент республики Эмомали Рахмон.

Это будет первая встреча двух лидеров после начала охлаждения отношений с декабря 2024 года.