Путин прибыл в Таджикистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан. Об этом пишет «Sputnik Таджикистан» в своем Telegram-канале.

«Владимир Путин прилетел в Душанбе», — говорится в сообщении. Путин прибыл в постсоветскую страну с государственным визитом, где встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном.

Ранее сообщалось, что 9 октября Путин будет присутствовать на втором саммите Россия — Центральная Азия, который пройдет в Душанбе.

10 октября Владимир Путин примет участие в саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств. Он также состоится в Таджикистане.