21:37, 7 октября 2025Россия

Путин примет участие в саммите лидеров стран СНГ

Ушаков: Путин примет участие в саммите лидеров стран СНГ в Таджикистане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Таджикистане 10 октября. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В мероприятии примут участие только главы государств и генсек СНГ Сергей Лебедев. Встреча в Душанбе будет посвящена укреплению связей между членами содружества, экономическим отношениям и проблемам безопасности.

Председательствует на заседании президент Таджикистана Эмомали Рахмон на правах принимающей стороны.

Российский лидер также будет присутствовать на втором саммите Россия — Центральная Азия, который пройдет 9 октября. Ушаков уточнил, что по завершении всех мероприятий Путин ответит на вопросы СМИ.

