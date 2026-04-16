14:43, 16 апреля 2026

Акцизы на табак принесли российскому бюджету триллион

Силуанов: Поступления акцизов от алкоголя и табака выросли в 2025 году на 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В 2025 году в федеральный бюджет поступило полтора триллиона рублей акцизных отчислений от табачного и алкогольного рынка, что на 12 процентов больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

«Прошлый год прошел в целом успешно, задачи, которые были поставлены, выполнены», — сказал министр на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля.

Как следует из презентации ведомства, на которую ссылается агентство, акцизы на табак принесли бюджету России чуть более триллиона рублей, а поступления от рынка спиртного составили 576,6 миллиарда.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы бюджета, упавшие в марте год к году на 42 процента, до 617 миллиардов рублей, в апреле могут составить около триллиона, то есть на 60 процентов больше.

    Последние новости

    Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

    Захарова напомнила о победившей при Путине коррозию истории России

    Перестрелка в российском регионе попала на видео

    Названы объемы выпиваемого россиянами кофе

    Контейнеровоз был атакован у берегов Омана

    На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

    Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

    47-летняя Толкалина показала уши с бриллиантами

    Посетительницу российского солярия оставили без трусов

    В Ингушетии произошла перестрелка с участием призера Олимпийских игр

    Все новости
