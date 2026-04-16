Акцизы на табак принесли российскому бюджету триллион

Силуанов: Поступления акцизов от алкоголя и табака выросли в 2025 году на 12 %

В 2025 году в федеральный бюджет поступило полтора триллиона рублей акцизных отчислений от табачного и алкогольного рынка, что на 12 процентов больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

«Прошлый год прошел в целом успешно, задачи, которые были поставлены, выполнены», — сказал министр на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля.

Как следует из презентации ведомства, на которую ссылается агентство, акцизы на табак принесли бюджету России чуть более триллиона рублей, а поступления от рынка спиртного составили 576,6 миллиарда.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы бюджета, упавшие в марте год к году на 42 процента, до 617 миллиардов рублей, в апреле могут составить около триллиона, то есть на 60 процентов больше.

