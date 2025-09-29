Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 29 сентября 2025Экономика

В России запланировали новый размер дефицита федерального бюджета

В Госдуму внесли поправки о росте дефицита бюджета России в 2025-м до 2,6 % ВВП
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дефицит федерального бюджета России в текущем году, как ожидается, вырастет с 3,79 до 5,74 триллиона рублей — расходы составят 42,3 триллиона рублей, а доходы — 36,6 триллиона. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки, которые планируется рассмотреть 15 октября, сообщает ТАСС.

Речь идет об уже втором в течение 2025 года изменении параметров главного финансового документа страны. По предложению Минфина в мае-июне уровень его дефицита повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей или 1,7 процента ВВП. Теперь планируется, что показатель для обеспечения сбалансированности российского бюджета достигнет 2,6 процента ВВП.

О том, что дефицит бюджета «возможно, будет выше 1,7 процента» в начале сентября российским информагентствам рассказал источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. До этого собеседники «Ведомостей» предполагали, что в рамках запланированной корректировки бюджета госрасходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона.

Как отмечал эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев, рост дефицита, итоговый уровень которого он прогнозировал «в пределах 2,5 процента ВВП по итогам года», сложится не только за счет продолжающегося снижения нефтегазовых доходов страны, но и в результате увеличения госрасходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    В России запланировали новый размер дефицита федерального бюджета

    «Поднимать самолеты — задача НАТО». В Евросоюзе готовят беспрецедентный разговор из-за инцидентов с дронами. Что об этом известно?

    Москвичка пожаловалась на проданную ей во «ВкусВилле» зараженную «съедобными червями» рыбу

    Москвичам пообещали потепление

    Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео

    Лоза пожалел Буланову и Кадышеву из-за популярности у молодежи

    «Попали по топливным бакам». Российские военные смогли посадить горящий вертолет. Как им удалось?

    Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев СВО

    В Москве самокатчик на большой скорости влетел в беременную многодетную женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости