В России запланировали новый размер дефицита федерального бюджета

В Госдуму внесли поправки о росте дефицита бюджета России в 2025-м до 2,6 % ВВП

Дефицит федерального бюджета России в текущем году, как ожидается, вырастет с 3,79 до 5,74 триллиона рублей — расходы составят 42,3 триллиона рублей, а доходы — 36,6 триллиона. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки, которые планируется рассмотреть 15 октября, сообщает ТАСС.

Речь идет об уже втором в течение 2025 года изменении параметров главного финансового документа страны. По предложению Минфина в мае-июне уровень его дефицита повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей или 1,7 процента ВВП. Теперь планируется, что показатель для обеспечения сбалансированности российского бюджета достигнет 2,6 процента ВВП.

О том, что дефицит бюджета «возможно, будет выше 1,7 процента» в начале сентября российским информагентствам рассказал источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. До этого собеседники «Ведомостей» предполагали, что в рамках запланированной корректировки бюджета госрасходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона.

Как отмечал эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев, рост дефицита, итоговый уровень которого он прогнозировал «в пределах 2,5 процента ВВП по итогам года», сложится не только за счет продолжающегося снижения нефтегазовых доходов страны, но и в результате увеличения госрасходов.