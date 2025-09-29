Экономика
15:23, 29 сентября 2025Экономика

Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

Проект бюджета РФ, насчитывающий 5327 страниц, внесли в Госдуму на двух дисках
Дмитрий Воронин

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, насчитывающий со всеми приложениями 5327 страниц, внесли в Госдуму на двух цифровых дисках. Об этом со ссылкой на парламентскую пресс-службу сообщает РИА Новости.

Как рассказал журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, поступившие в электронном виде документы проверили в комитете, после чего совету Госдумы были направлены предложения по порядку рассмотрения проекта, согласно которым первое чтение нового бюджета планируется провести 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025-го — 15 октября.

Как объяснил Макаров, комитет начнет рассмотрение бюджетного пакета с положений прогноза социально-экономического развития и Основных направлений бюджетной, налоговой, таможенной, тарифной политики, а с 13 октября займется работой с госпрограммами, которая будет вестись в ежедневном режиме.

Согласно проекту бюджета, который предстоит рассмотреть депутатам, рост ВВП достигнет в 2026-м 1,3 процента, а за все три предстоящих года — 7 процентов, составив в номинальном выражении около 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в следующем году, как ожидается, достигнут 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона.

