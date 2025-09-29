Экономика
11:41, 29 сентября 2025Экономика

В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
Дмитрий Воронин

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Правительство России направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как и планировалось, согласно предложениям, которые предстоит рассмотреть депутатам, рост ВВП достигнет в 2026-м 1,3 процента, а за все три года — 7 процентов, составив в номинальном выражении около 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в следующем году, как ожидается, составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона.

В комментарии кабмина говорится, что устойчивость и сбалансированность проекта главного финансового документа страны «являются важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения».

Мишустин ранее отмечал, что приоритетами федерального бюджета станут соцподдержка граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также развитие инфраструктуры. Так, на финансирование дорожного хозяйства за три года будет направлено 4,6 триллиона рублей.

