Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

Продюсер Пригожин предложил отправить на «Интервидение-2026» певицу Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин назвал свою супругу, певицу Валерию, лучшим кандидатом на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Его цитирует Общественная служба новостей.

«Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — подчеркнул Пригожин.

Собеседник издания добавил, что в стране есть множество харизматичных артистов, способных покорить зрителей. По его мнению, представлять Россию должны те музыканты, которые никогда не были участниками громких скандалов. Кроме того, Пригожин призвал не отправлять на «Интервидение» тех, кто уже выступал на «Евровидении», чтобы не повторяться.

Конкурс «Интервидение-2025» состоялся 20 сентября. Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам. Известно, что Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.