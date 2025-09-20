Культура
23:59, 20 сентября 2025Культура

Названо место проведения «Интервидения» в следующем году

Конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году будет проведен в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ведущий финала мероприятия от России, певец Алексей Воробьев, передает ТАСС.

Исполнитель объявил, что Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.

20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве начался конкурс «Интервидение». В творческом состязании приняли участие представители 23 стран. Конкурсанты уже представили свои номера в рамках финального шоу конкурса, жюри приступило к выставлению оценок.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам конкурса, выразил уверенность в том, что «Интервидение» станет «одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире».

