23:37, 20 сентября 2025

Выступления участников в финале «Интервидения» завершились

Выступления участников в финале конкурса «Интервидение» завершились
Марина Совина
Марина Совина
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress

Выступления всех участников в финале «Интервидения» завершились. Жюри приступило к выставлению оценок, сообщает РИА Новости.

Все 23 страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу конкурса. Теперь членам профессионального жюри предстоит определить имя победителя.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что отказывается от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

До этого стало известно, что певица Vassy, которая должна была представлять США на «Интервидении», не примет участие в финале конкурса. Сообщалось, что это связано с «независящим от организаторов и делегации США причинами, вызванными беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

