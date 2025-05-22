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10:56, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Ревва получил российское гражданство

РИА Новости: Родившийся в Донецке комик Александр Ревва получил гражданство РФ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Родившийся в Донецке популярный комик и актер Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Агентство отмечает, что артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года.

Ревва ранее раскрыл гонорар, который получал в начале карьеры в Comedy Club. Он отметил, что зарабатывал тысячи долларов.

Также шоумен назвал заработок в Comedy Club безумными деньгами. По словам звезды, за юмор в КВН никто ему не платил.

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. В 1995 году он стал участником команды КВН ДонГАУ. После окончания колледжа юморист переехал в Москву. В 2000 году он вошел в состав сочинской команды КВН «Утомленные солнцем».

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