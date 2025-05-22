РИА Новости: Родившийся в Донецке комик Александр Ревва получил гражданство РФ

Родившийся в Донецке популярный комик и актер Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Агентство отмечает, что артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года.

Ревва ранее раскрыл гонорар, который получал в начале карьеры в Comedy Club. Он отметил, что зарабатывал тысячи долларов.

Также шоумен назвал заработок в Comedy Club безумными деньгами. По словам звезды, за юмор в КВН никто ему не платил.

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. В 1995 году он стал участником команды КВН ДонГАУ. После окончания колледжа юморист переехал в Москву. В 2000 году он вошел в состав сочинской команды КВН «Утомленные солнцем».

