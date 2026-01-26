В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

Американская певица и актриса Селена Гомес восхитила фанатов внешним видом на фото топлес. Снимки и комментарии опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость снялась в кровати, демонстрируя укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках. На безымянном пальце звезды было кольцо с крупным камнем. Поклонники оценили внешность Гомес в комментариях под постом. «Обожаю», «Икона», «Эта стрижка вам безумно идет», «Какая же ты красотка», — написали они.

Известно, что у исполнительницы диагностирована волчанка, из-за которой она регулярно теряет и набирает вес. Болезнь провоцировала у певицы ряд побочных проблем, таких как депрессия и панические атаки.

В декабре 2025 года Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице. В ролике актриса рассказала, что кто-то из поклонников поинтересовался у нее, как она бреет волоски над губой.