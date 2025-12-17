Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 17 декабря 2025Ценности

Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

Певица Селена Гомес объяснила фанатам, что на ее лице мелазма, а не усы
Мария Винар

Кадр: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес высмеяла комментарий фаната о внешности. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость записала видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором она предстала с уложенными назад волосами и показала лицо без макияжа. В ролике Гомес рассказала, что кто-то из поклонников поинтересовался у нее, как она бреет усы. Артистка заявила, что у нее их нет.

«Это мелазма. Я за ней ухаживаю и лечу, но да, она есть», — объяснила она и призвала подписчиков всегда использовать солнцезащитный крем, чтобы избежать появления нежелательной пигментации на коже.

В октябре Селена Гомес показала откровенное архивное фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Уролог объяснил причину развития цистита после секса

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok