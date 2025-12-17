Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

Певица Селена Гомес объяснила фанатам, что на ее лице мелазма, а не усы

Американская певица и актриса Селена Гомес высмеяла комментарий фаната о внешности. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость записала видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором она предстала с уложенными назад волосами и показала лицо без макияжа. В ролике Гомес рассказала, что кто-то из поклонников поинтересовался у нее, как она бреет усы. Артистка заявила, что у нее их нет.

«Это мелазма. Я за ней ухаживаю и лечу, но да, она есть», — объяснила она и призвала подписчиков всегда использовать солнцезащитный крем, чтобы избежать появления нежелательной пигментации на коже.

В октябре Селена Гомес показала откровенное архивное фото.