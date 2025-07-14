Рекордный скачок курса биткоина объяснили

Глава GIS Mining Гиря: Геополитическая нестабильность повлияла на курс биткоина

Сохраняющаяся в мире геополитическая нестабильность вкупе с опасениями инвесторов по поводу возможного роста госдолга США привели к рекордному увеличению курса биткоина. Об этом заявил глава GIS Mining Василий Гиря, его слова приводит газета «Известия».

Подобного рода опасения, объяснил аналитик, заставляют участников рынка переводить часть своего капитала из гособлигаций в цифровые активы. В результате спрос на биткоин растет, тогда как предложение самой популярной в мире криптовалюты все еще остается ограниченным. Такой дисбаланс также оказывает влияние на динамику котировок, резюмировал Гиря.

Биткоин все чаще воспринимается в качестве надежного инвестиционного инструмента на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике. С технической же точки зрения криптовалютный рынок становится более напряженным. Объемы коротких позиций снижаются, а их ликвидация поддерживает рост курса биткоина. При таком раскладе можно ожидать новых скачков котировок в краткосрочной перспективе, считает аналитик. «Биткоин может достичь 125-130 тысяч долларов уже в ближайшие недели», — допустил Гиря.

В ходе торгов в понедельник, 14 июля, курс биткоина в моменте превысил отметку в 120 тысяч долларов и достиг исторического максимума. На пике самая популярная в мире криптовалюта дорожала почти до 123 тысяч. Предыдущий максимум был установлен 10 июля. Тогда за один биткоин на бирже Binance давали 112 тысяч долларов, а суммарная капитализация превысила 2,17 триллиона долларов. В результате криптовалюта вошла в пятерку самых торгуемых активов.