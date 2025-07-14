Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 14 июля 2025Экономика

Рекордный скачок курса биткоина объяснили

Глава GIS Mining Гиря: Геополитическая нестабильность повлияла на курс биткоина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Сохраняющаяся в мире геополитическая нестабильность вкупе с опасениями инвесторов по поводу возможного роста госдолга США привели к рекордному увеличению курса биткоина. Об этом заявил глава GIS Mining Василий Гиря, его слова приводит газета «Известия».

Подобного рода опасения, объяснил аналитик, заставляют участников рынка переводить часть своего капитала из гособлигаций в цифровые активы. В результате спрос на биткоин растет, тогда как предложение самой популярной в мире криптовалюты все еще остается ограниченным. Такой дисбаланс также оказывает влияние на динамику котировок, резюмировал Гиря.

Биткоин все чаще воспринимается в качестве надежного инвестиционного инструмента на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике. С технической же точки зрения криптовалютный рынок становится более напряженным. Объемы коротких позиций снижаются, а их ликвидация поддерживает рост курса биткоина. При таком раскладе можно ожидать новых скачков котировок в краткосрочной перспективе, считает аналитик. «Биткоин может достичь 125-130 тысяч долларов уже в ближайшие недели», — допустил Гиря.

В ходе торгов в понедельник, 14 июля, курс биткоина в моменте превысил отметку в 120 тысяч долларов и достиг исторического максимума. На пике самая популярная в мире криптовалюта дорожала почти до 123 тысяч. Предыдущий максимум был установлен 10 июля. Тогда за один биткоин на бирже Binance давали 112 тысяч долларов, а суммарная капитализация превысила 2,17 триллиона долларов. В результате криптовалюта вошла в пятерку самых торгуемых активов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    Трамп назвал разговоры с Путиным очень приятными

    В России захотели начислять выплаты сожительницам бойцов СВО при ряде условий

    Рекордный скачок курса биткоина объяснили

    Трамп рассказал о поставках ПВО Украине

    В Подмосковье затопило два мноэтажных дома

    Омбудсмен рассказала о состоянии избитых молотком по голове школьниц из Подмосковья

    Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

    Россияне массово заинтересовались турами в дикую природу

    Украинцы надели сомбреро и пригласили латиноамериканцев в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости