Цена биткоина побила рекорд

Стоитмость биткоина впервые в истории превысила 112 тысяч долларов

Курс биткоина обновил исторический рекорд, поднявшись выше 112 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Цена биткоина достигла в моменте отметки $112 152 на бирже Coinbase. Это выше предыдущего рекорда, который был установлен 22 мая: тогда криптоактив оценивался в 111 999 долларов, свидетельствуют данные Coin Metrics.

Капитализация биткоина превысила 2,17 триллиона долларов. Сейчас он входит в пятерку самых торгуемых активов наряду с ценными бумагами Alphabet (Google). Крупнейшими по капитализации остаются Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon.

Биткоин по-прежнему остается рисковым активом, чья стоимость растет и падает в зависимости от настроений инвесторов. В 2025 году цена биткоина поставила несколько рекордов. В январе он поднимался выше 109 тысяч долларов, а уже к апрелю рухнул до 75 тысяч. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин. Однако после апрельского обвала курс начал стремительно восстанавливаться: к июлю рост составил 46 процентов.

Июльское ралли на крипторынке произошло вслед за ростом стоимости технологических компаний. В частности, рост обусловлен тем, что вчера капитализация Nvidia достигла 4 триллионов долларов, на фоне этих новостей Nasdaq Composite закрылся на рекордном уровне.