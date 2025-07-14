Цена биткоина установила исторический рекорд

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов и установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена самой популярной криптовалюты достигла уровня в 120 тысяч около 06:41 мск. К тому моменту стоимость монеты увеличилась на 1,87 процента. Однако на этом рост не прекратился — на максимуме биткоин дорожал до 122,95 тысячи долларов. К моменту написания материала его стоимость скорректировалась до 121,94 тысячи долларов (плюс 3,48 процента к итогам предыдущего дня).

Предыдущий рекорд токен установил 10 июля — его стоимость на бирже Coinbase побила рекорд, увеличившись до 112 тысяч долларов за монету, а капитализация превысила 2,17 триллиона долларов. Криптовалюта вошла в топ-5 самых торгуемых активов, при этом самыми крупными остались Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon.

По мнению ведущего аналитика криптоброкера Cifra Markets Александра Крайко, уже к концу лета цена биткоина может достичь 135 тысяч долларов. Появлению дополнительной ликвидности способствует подписанный президентом США Дональдом Трампом закон Big Beautiful Bill, который предусматривает послабления по налогам, поддержку бизнеса и повышенные вычеты, напомнил спикер.