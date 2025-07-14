Расправлявшийся с женой три дня россиянин выслушал приговор

В Марий Эл россиянину дали 7,5 года за расправу над женой

В Республике Марий Эл к 7,5 года колонии приговорили 37-летего россиянина за жестокую расправу над женой. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, поводом для расправы стал бытовой конфликт. С 10 по 13 февраля злоумышленник жестоко избивал свою жену, регулярно в течение трех дней нанося ей побои руками и ногами. Так продолжалось до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни.

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