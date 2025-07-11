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14:05, 11 июля 2025Силовые структуры

Российский подросток из ревности расправился с девушкой и ее матерью

В Екатеринбурге запросили 10 лет колонии для подростка, убившего мать с дочерью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге запросили десять лет колонии для подростка, расправившегося с матерью и дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статьям 158 («Кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета»), 245 («Жестокое обращение с животными») и 105 («Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в квартире, расположенной в Железнодорожном районе города, у 18-летнего обвиняемого из-за ревности и неприязненных отношений появился план расправиться с девушкой. Молодой человек нанес девушке девять ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления и опасаясь, что ее мать сообщит в правоохранительные органы, он решил расправиться и с ней. Для этого спрятался на кухне. Когда женщина пришла, обвиняемый нанес ей не менее 15 ударов ножом, а затем два раза ударил собаку пострадавших. После чего похитил телефоны и банковскую карту, с которой позже со своим 20-летним знакомым снял 40 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила, что обвиняемый осознавал свои действия и мог ими руководить. Родственники пострадавших настаивали на максимально строгом наказании для молодого человека 2007 года рождения. Государственный обвинитель запросил для 18-летнего обвиняемого девять лет и 11 месяцев лишения свободы, а для 20-летнего молодого человека два года условно.

Ранее сообщалось, что отсидевший за расправу над женой россиянин снова сел за 64 удара ножом новой возлюбленной.

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