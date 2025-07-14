В России захотели начислять выплаты сожительницам бойцов СВО при ряде условий

Комитет Госдумы одобрил законопроект о гражданских женах участников СВО

В России захотели начислять выплаты сожительницам участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении, пишут «Ведомости».

Согласно инициативе, неофициальные жены смогут через суд признавать отношения с военнослужащими браком. Но для этого необходимо будет соблюсти ряд условий — пара должна проживать вместе не менее трех лет или не менее одного года, если у них есть общий ребенок.

Уточняется, что в исключительных случаях суд может признать менее длительные неофициальные отношения браком — например, если россиянка беременна или пара подала заявление в ЗАГС, но не успела расписаться.

Если этот факт будет установлен в суде, то станет возможным получить «гробовые» выплаты, а также ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества не вернувшегося с фронта бойца.

Ранее правительство подписало постановление о введении меры поддержки для вдов участников СВО. При соблюдении ряда условий они смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.