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18:57, 14 июля 2025Россия

В России захотели начислять выплаты сожительницам бойцов СВО при ряде условий

Комитет Госдумы одобрил законопроект о гражданских женах участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России захотели начислять выплаты сожительницам участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении, пишут «Ведомости».

Согласно инициативе, неофициальные жены смогут через суд признавать отношения с военнослужащими браком. Но для этого необходимо будет соблюсти ряд условий — пара должна проживать вместе не менее трех лет или не менее одного года, если у них есть общий ребенок.

Уточняется, что в исключительных случаях суд может признать менее длительные неофициальные отношения браком — например, если россиянка беременна или пара подала заявление в ЗАГС, но не успела расписаться.

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Если этот факт будет установлен в суде, то станет возможным получить «гробовые» выплаты, а также ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества не вернувшегося с фронта бойца.

Ранее правительство подписало постановление о введении меры поддержки для вдов участников СВО. При соблюдении ряда условий они смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

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