Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:22, 28 февраля 2024Из жизни

Найдена самая большая анаконда в мире

CNN: в джунглях Эквадора нашли самую большую анаконду в мире

Фото: Bryan Fry / The University of Queensland

Охотники из индейского народа ваорани показали ученым неизвестный ранее вид анаконд. Об этом сообщает CNN.

Чтобы своими глазами увидеть самую большую змею в мире, ученым пришлось 10 дней пробираться по эквадорским джунглям, а затем спускаться по реке. На берегу они заметили несколько анаконд, затаившихся на мелководье в ожидании добычи.

Длина одной из самок, найденных учеными, составляла 6,3 метра. По рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до 500 килограммов.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Специалисты пришли к выводу, что эти анаконды отличаются от известного ранее вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) и предложили выделить их в отдельный вид Eunectes akayima (северные зеленые анаконды). Отчет об открытии опубликован в научном журнале Diversity.

Экспедицию, которая помогла открыть новую змею, провели в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»), над которым работает National Geographic.

Ранее сообщалось, что фотограф дикой природы из США Ким Салливан запечатлел на камеру ожесточенную схватку каймана с анакондой. Поединок окончился ничьей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Россиянин отсудил у клиники 3 миллиона за некачественную имплантацию зубов

      Захарова отреагировала на уничтожение Кишиневом связей с Россией

      Известную советскую телеведущую госпитализировали в Москве

      Директора уральского МУПа задержали за многомиллионную взятку

      Онколог предупредил об одной опасности большого живота

      Россиянин выпрыгнул из окна отдела полиции во время судебного заседания

      Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»

      НАСА утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином

      Россиянам рассказали о запрете пластика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше