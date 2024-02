Найдена самая большая анаконда в мире

CNN: в джунглях Эквадора нашли самую большую анаконду в мире

Фото: Bryan Fry / The University of Queensland

Охотники из индейского народа ваорани показали ученым неизвестный ранее вид анаконд. Об этом сообщает CNN.

Чтобы своими глазами увидеть самую большую змею в мире, ученым пришлось 10 дней пробираться по эквадорским джунглям, а затем спускаться по реке. На берегу они заметили несколько анаконд, затаившихся на мелководье в ожидании добычи.

Длина одной из самок, найденных учеными, составляла 6,3 метра. По рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до 500 килограммов.

Специалисты пришли к выводу, что эти анаконды отличаются от известного ранее вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) и предложили выделить их в отдельный вид Eunectes akayima (северные зеленые анаконды). Отчет об открытии опубликован в научном журнале Diversity.

Экспедицию, которая помогла открыть новую змею, провели в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»), над которым работает National Geographic.

