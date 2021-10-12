Жестокая схватка аллигатора с гигантской анакондой попала на фото

Около реки Куяба в Бразилии фотограф из США Салливан снял, как анаконда напала на каймана

Фотограф дикой природы из США Ким Салливан запечатлел на камеру ожесточенную схватку каймана с анакондой. Редкие снимки опубликовало Daily Mail.

Автор фотосерии уточнил, что кадры были сделаны в сентябре текущего года на берегу реки Куяба в западной части Бразилии в штате Мату-Гросу. По словам Салливана, попавшая в объектив фотоаппарата битва длилась около 40 минут.

На одном из снимков видно, как гигантская змея обвилась вокруг морды и тела аллигатора, который в попытке выжить вонзил в нее зубы. Затем, по словам очевидцев, рептилия опустилась под воду — напавшая змея таким образом потеряла доступ к воздуху и начала задыхаться.

Спустя некоторое время кайман смог отбиться от анаконды, и схватка окончилась ничьей. «Кайман спокойно вернулся на берег, и мы не спускали глаз с реки, пока, наконец, не увидели, как анаконда тоже выползла на сушу и скользнула обратно в нору», — рассказал фотограф.

24 августа прошлого года в Бразилии заметили похожую битву — тогда огромная анаконда пыталась задушить и проглотить аллигатора возле кондоминиума. Местные жители попытались оттащить животных, используя веревку. Каким образом они смогли обвязать ее вокруг участников схватки, неизвестно. В конце концов рептилий удалось разнять.