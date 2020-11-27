Ягуар вонзил клыки в 36-килограммового каймана и попал на видео

Daily Mail

Ягуар в бразильском национальном парке Пантанал поймал 36-килограммового каймана. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

30-летняя Эбигейл Мартин (Abigail Martin) из Нью-Йорка создала некоммерческий проект по идентификации ягуаров. В апреле она наблюдала за большой кошкой по кличке Мик Ягуар (Mick Jaguar) и сняла на видео его охоту на каймана.

Ягуар поймал на берегу реки 36-килограммового каймана. Рептилия пыталась вырваться. На мгновение большая кошка расслабила челюсти и отпустила его на траву. Тогда кайман попытался воспользоваться моментом, чтобы уползти от хищника.

Но Мик не дал рептилии ускользнуть, вонзил клыки ей шею и утащил в кусты.

«Мик Ягуар очень известен своими убийствами крупных кайманов на глазах у большого количества туристов. Он на самом деле не лучший охотник, но, если вы будете наблюдать за ним, он в конце концов поймает что-нибудь», — рассказала Мартин.

Ранее сообщалось, что житель американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, стал свидетелем драки между ягуаром и маленьким аллигатором рода кайман. Схватка животных длилась около десяти минут.