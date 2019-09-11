Смертоносная схватка аллигатора и ягуара попала на видео

Житель американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, стал свидетелем драки между ягуаром и маленьким аллигатором рода кайман. На видео схватки обратило внимание издание Daily Mail.

58-летний фотограф Кевин Дули (Kevin Dooley) катался на лодке по реке неподалеку от заповедника Пантанал. Мужчина обратил внимание на сидящего на ветке ягуара, высматривающего в воде добычу — каймана. Дули сейчас же достал камеру и запечатлел животное. Фотограф утверждает, что дикая кошка сидела в засаде около часа, не издавала ни звука и ни на минуту не отводила взгляд от потенциальной добычи.

В итоге фотограф смог заснять на видео момент прыжка ягуара с трехметровой высоты и начало десятиминутной схватки млекопитающего и рептилии. «Зрелище было потрясающим. Ягуар бросился в воду, начал бороться с кайманом и, в конце концов, убил его», — рассказал Дули. После того, как аллигатор перестал барахтаться, млекопитающее укусило его за горло, чтобы точно убедиться, что противник погиб.

«Честное слово, никогда не видел ничего подобного, а я уже очень давно снимаю животных», — подытожил фотограф.

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