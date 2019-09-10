Гигантская анаконда переломала кости кайману на глазах у перепуганного туриста

Житель американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, стал свидетелем смертельной схватки восьмиметровой анаконды и маленького аллигатора рода кайман. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

58-летний фотограф Кевин Дули (Kevin Dooley) катался на лодке по бразильскому заповеднику Пантанал и увидел нападение змеи на аллигатора. По его словам, анаконда обвила рептилию и переломала ей все конечности. Крокодил попытался дать отпор и укусил противника за шею, однако тот быстро исчез под водой. В результате схватки кайман погиб.

Дули находился в девяти метрах от животных. «Я услышал плеск воды, повернулся и увидел страдающего каймана, — рассказывает фотограф. — Бой длился около восьми минут. Мне кажется, у анаконды закончился кислород, вот она и отпустила аллигатора. В этот момент кайман укусил ее».

Американец подчеркнул, что он впервые стал очевидцем подобного сражения. «Я почувствовал себя очень счастливым и особенным, — заключил Дули. — А еще было немного жаль каймана».

Анаконды — неядовитые южноамериканские змеи, вырастающие до пяти метров в длину. Самки не откладывают яйца, а вынашивают приплод в течение 6–7 месяцев и рождают от 28 до 48 змеенышей.

Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина может составлять от 1,2-1,5 до 5 метров. У большинства кайманов более тонкие и длинные зубы, чем у аллигаторов.

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