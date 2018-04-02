Из жизни
 
Последние новости
Украина решила исключить Россию из «нормандской четверки»
Полицейский устроил и накрыл наркопритон ради хорошей статистики
Савченко обратилась к украинцам из СИЗО
Google обругали за «ненависть» к христианам
Огромная белая акула увязалась за полицейскими на моторной лодке
«Рубин» захотел лишить сбежавшего футболиста миллионов
Американца объявили магом за фокус с шариком для пинг-понга
Россия пригрозила запретить белорусскую картошку
В Ираке казнят джихадисток из ИГ
Девушка пристрелила друга во время прямой трансляции в Facebook

Глотавшую двухметрового каймана анаконду признали безобидной

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство сельского хозяйства Тринидада и Тобаго заявило, что анаконда длиной 3,7 метра, пытавшаяся на глазах сельскохозяйственных работников проглотить двухметрового каймана, пока не представляет опасности для человека. Об этом сообщает издание The Trinidad Guardian.

Гигантскую змею обнаружил сотрудник фермы на севере острова Тринидад, когда она заглатывала свою добычу. «Один из них пошел к пруду помочиться, — рассказал ветеринар Нешал Рамперсад (Neshal Rampersad). — И вот тогда-то он и увидел ее прямо перед собой». Происходящее, по его словам, напоминало фильм National Geographic о животных.

У пруда собрались люди и стали снимать рептилий на свои мобильные телефоны. Кто-то из них ткнул анаконду, после чего она бросила задушенного каймана и исчезла под водой. Позднее работники с фермы вытащили его из воды.

По словам Рамперсада, и он сам, и его коллеги были шокированы увиденным. «Мы имели дело со змеями и раньше, но анаконду встретили впервые, — говорит он. — Кайманы у фермы попадаются, но они никогда не были проблемой».

На место происшествия вызвали герпетолога из университета Вест-Индии. После консультации со специалистом власти решили оставить анаконду в покое. Если в будущем присутствие змеи станет угрожать безопасности сотрудников или скота, ее поймают, перевезут в другое место и отпустят.

Министр сельского хозяйства Тринидада и Тобаго Кларенс Рамбарат (Clarence Rambharat) опасается, что анаконда может стать жертвой местных жителей. «Уил (местное название анаконд — прим. «Ленты.ру»), вероятно, часто перемещается и может оказаться в опасности из-за людей, которые будут охотиться на нее ради забавы или еды. Да-да, для некоторых это деликатес», — сказал он.

Шесть лет назад на Тринидаде обнаружили анаконду длиной 5,2 метра и весом 100 килограммов. По информации The Trinidad Guardian, это была одна из крупнейших особей, замеченных в Южном полушарии за последние 30 лет.

Анаконда — неядовитая змея, встречающаяся в Южной Америке. Длина крупнейших представителей этого рода превышает восемь метров. Ведут преимущественно водный образ жизни и, как правило, не представляют опасности для человека.

Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина может составлять от 1,2-1,5 до 5 метров. У большинства кайманов более тонкие и длинные зубы, чем у аллигаторов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rambharat: 12-foot anaconda poses no immediate threat
Hunt for 12-foot anaconda in Aripo
Бразильцы отбили собаку у душившей ее анаконды
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Храбрая бразильянка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня

«Могу собрать бомбу и взорвать рядом с Белым домом»

История российского биофизика, переехавшего в Америку
20:51Сегодня

Огромная белая акула увязалась за полицейскими на моторной лодке

16:05Сегодня

Религиозный филиппинец перестал чувствовать боль после 32-го распятия на кресте

17:31Сегодня

В Ирландии лошадь загнали насмерть и бросили посреди дороги

Из жизни00:0029 марта

«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
13:34Сегодня

Школьники в масках чернокожих восславили афроамериканца и прослыли расистами

16:29Сегодня

Китаец воровал значки с дорогих машин ради лайков

18:55Сегодня

Полиция побоялась гнаться за слишком быстрым нарушителем

Из жизни00:0921 марта

Ходячие мертвецы

Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
10:09Сегодня

Смертельно ядовитая змея заползла в штанину к австралийцу

14:49Сегодня

Фермер-долгожитель из Австралии раскрыл свой секрет

11:33Сегодня

Австралиец с ножом в спине предпочел пиво поездке в больницу

Россия
Русский цирк
Главные безумцы России: властелин славян, король космоса и Центр обороны Земли
«Зачем едешь? Тебя там люди побьют»
Кемеровский священник о том, каково говорить о Боге родителям погибших детей
Священник сравнил Ленина с Гитлером и избежал наказания
Восстановлена хронология действий пожарных во время пожара в Кемерове
Тот еще бузотер
Только страшная трагедия вынудила Тулеева уйти
Путин встретился с Владимиром Владимировичем
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
Все материалы
Мир
Мао, проснись
Миллионы китайцев готовы убивать ради вождя. Их боятся даже в Пекине
Трамп на Пасху рассказал детям о войне
В Ираке казнят джихадисток из ИГ
Трамп пригласил Путина в Белый дом
Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу
Сирийские ополченцы обстреляли американскую базу под Раккой
Турция назвала виновного в убийстве российского посла
Все материалы
Бывший СССР
Александр Турчинов (в центре), Юлия Тимошенко и Виктор ПинзеникБольшой бонус
Главный по безопасности Украины украл миллионы долларов. Наказания не будет
Украина пригрозила капитану захваченного крымского судна тюрьмой
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
На Украине объяснили вызов Гиви в суд спустя год после его убийства
Савченко обратилась к украинцам из СИЗО
Савченко обратилась к Трампу
В Верховной Раде захотели дать отпор «польским негодяям»
Все материалы
Экономика
Зиявудин МагомедовПесочный человек
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Россия приросла банкротами
Путин взялся за сыр
«Почта России» нашла виновных в провале первого запуска дрона
Узбеки отправили в Россию радиоактивную посылку
Эффект «Новичка»
Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
Вялый конец
Взлет и падение производителя русской виагры
Все материалы
Силовые структуры
«Забычила — и получился разбой»
Узница женской колонии о лесбийской любви, заколотых детях и беспределе
Захарий Калашов«Ты больше чем вор!»
Главный русский мафиози Шакро Молодой сел. Криминальный мир ждут перемены
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В батутном зале «Зимней вишни» нашли высоковольтные провода
Полицейский устроил и накрыл наркопритон ради хорошей статистики
Расстрелявший приспешников Шакро Молодого бывший офицер КГБ избежал суда
Убитого сотрудника МВД нашли в багажнике угнанной машины на Ставрополье
Все материалы
Наука и техника
Медвежий угол
Русский Север на первых цветных фотографиях Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
«Роскосмос» перебрал двигатели «Протонов» и «Союзов»
Замечен надвигающийся на Австралию «шторм-зомби»
Внутри рака легких нашли недоразвитый организм
Россия испытала «Горгону»
Все материалы
Спорт
Вы там держитесь
Что творится на дне российского футбола
Месси заговорил об окончании карьеры
Министр спорта России увидел в США худшее место для соревнований
15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
«Краснодар» уволил главного тренера
Овечкин провел тысячный матч в НХЛ
Лидер сборной Египта захотел в «Реал» и зарплату как у Роналду
Все материалы
Культура
Михаил УгаровНовая драма про смерть
Умер Михаил Угаров. Российская культура потеряла больше, чем можно представить
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
«Украина очень похожа на Средний Запад»
Лучший американский фотограф современности ищет вдохновения в Житомире
Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера в Латвии
Самого гибкого человека планеты посадили на 22 года за детское порно
Фанаты «Звездных войн» нашли замену Кэрри Фишер на роль Леи
Звезда «Шага вперед» рассказала о романе с учительницей танцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Буря в голове
Американцев губят теории заговора и вера в поедание детей
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Участница проекта «Взвешенные люди»«Он говорил мне, что я толстое, мерзкое чудовище»
Российское ТВ вновь пытается загнать женщин на кухню, гнобя их за внешность
НТВ уличил «чудом выжившего» в крушении Ан-148 во лжи
В сети рассказали о «суициде» дрона «Почты России»
Отец разыграл детей банкой из-под майонеза и прославился
Ольга Бузова решила искать мужа в новом телешоу
Все материалы
Ценности
Эрнесто Че ГевараДиктат стиля
Почему люди по всему миру копируют образы тиранов
LOS ANGELES, CA - JULY 17: (L-R) Actress Gabrielle Union, NBA player Dwyane Wade, NBA player LeBron James, and Savannah Brinson attend The 2013 ESPY Awards at Nokia Theatre L.A. Live on July 17, 2013 in Los Angeles, California. (Photo byБелая зависть
Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир
Черный фюрер
Диктатор Амин слушал волынку и поедал мозги своих врагов
Любимый бренд гопников не стерпел наездов
Ратаковски публично разделась перед мужем ради бизнеса
Изгнанную за старость известную модель через 20 лет снова пригласили на работу
Названы самые несчастные посетители магазинов
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Русские сноубордисты расстались с одеждой ради мирового рекорда
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Могу собрать бомбу и взорвать рядом с Белым домом»
История российского биофизика, переехавшего в Америку
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Весеннее безумие
Кунг-фу и два единорога: март глазами обычных людей
Религиозный филиппинец перестал чувствовать боль после 32-го распятия на кресте
Глотавшую двухметрового каймана анаконду признали безобидной
Школьники в масках чернокожих восславили афроамериканца и прослыли расистами
Все материалы
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
Компания Infiniti рассказала об обновленном QX80 для России
Опубликованы фотографии воскрешения спорткаров Marussia
Названа дата дебюта Ford Focus следующего поколения
Все материалы
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет
Осужденный за хищения из Фонда Гергиева лишился дорогой квартиры
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Все материалы