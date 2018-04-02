Глотавшую двухметрового каймана анаконду признали безобидной

Министерство сельского хозяйства Тринидада и Тобаго заявило, что анаконда длиной 3,7 метра, пытавшаяся на глазах сельскохозяйственных работников проглотить двухметрового каймана, пока не представляет опасности для человека. Об этом сообщает издание The Trinidad Guardian.

Гигантскую змею обнаружил сотрудник фермы на севере острова Тринидад, когда она заглатывала свою добычу. «Один из них пошел к пруду помочиться, — рассказал ветеринар Нешал Рамперсад (Neshal Rampersad). — И вот тогда-то он и увидел ее прямо перед собой». Происходящее, по его словам, напоминало фильм National Geographic о животных.

У пруда собрались люди и стали снимать рептилий на свои мобильные телефоны. Кто-то из них ткнул анаконду, после чего она бросила задушенного каймана и исчезла под водой. Позднее работники с фермы вытащили его из воды.

По словам Рамперсада, и он сам, и его коллеги были шокированы увиденным. «Мы имели дело со змеями и раньше, но анаконду встретили впервые, — говорит он. — Кайманы у фермы попадаются, но они никогда не были проблемой».

На место происшествия вызвали герпетолога из университета Вест-Индии. После консультации со специалистом власти решили оставить анаконду в покое. Если в будущем присутствие змеи станет угрожать безопасности сотрудников или скота, ее поймают, перевезут в другое место и отпустят.

Министр сельского хозяйства Тринидада и Тобаго Кларенс Рамбарат (Clarence Rambharat) опасается, что анаконда может стать жертвой местных жителей. «Уил (местное название анаконд — прим. «Ленты.ру»), вероятно, часто перемещается и может оказаться в опасности из-за людей, которые будут охотиться на нее ради забавы или еды. Да-да, для некоторых это деликатес», — сказал он.

Шесть лет назад на Тринидаде обнаружили анаконду длиной 5,2 метра и весом 100 килограммов. По информации The Trinidad Guardian, это была одна из крупнейших особей, замеченных в Южном полушарии за последние 30 лет.

Анаконда — неядовитая змея, встречающаяся в Южной Америке. Длина крупнейших представителей этого рода превышает восемь метров. Ведут преимущественно водный образ жизни и, как правило, не представляют опасности для человека.

Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина может составлять от 1,2-1,5 до 5 метров. У большинства кайманов более тонкие и длинные зубы, чем у аллигаторов.

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