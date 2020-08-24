Огромная анаконда попыталась проглотить аллигатора и попала на видео

Огромная анаконда пыталась задушить и проглотить аллигатора возле кондоминиума в Бразилии. На видео с животными обратило внимание издание International Business Times.

Житель кондоминиума Дернандо Рейс (Dernando Reis) возвращался домой и увидел огромную змею, которая сцепилась с аллигатором. На сделанной очевидцами записи видно, как анаконда обвилась вокруг аллигатора и собиралась проглотить его. Местные жители попытались оттащить животных от кондоминиума, используя веревку. Каким образом они смогли обвязать ее вокруг участников схватки, неизвестно.

В конце концов рептилий удалось растащить.

Видео с анакондой и аллигатором стало вирусным в соцсетях. Несколько человек в комментариях выразили недовольство тем, что люди вмешались в естественный ход событий. «Кто-нибудь, объясните им важность пищевой цепочки», — написал один из них. «В чем был смысл вмешиваться?» — спросил другой. «Они оставили бедное создание голодным», — прокомментировал третий.

Ранее сообщалось, что житель американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, стал свидетелем смертельной схватки восьмиметровой анаконды и маленького аллигатора рода кайман. Анаконда обвила рептилию, сломав ей конечности.