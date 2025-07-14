Туристка подверглась домогательствам на курорте Европы после неизвестного укола

Туристка подверглась домогательствам в клубе Малаги, Испания. Об этом сообщило издание SUR.

Инцидент произошел в ночном заведении на курорте Европы 28 июня, однако известно о нем стало позже. По данным источника, молодая женщина обратилась в полицию с жалобой, что к ней приставали на вечеринке.

Иностранка попросила проверить, не сделали ли ей неизвестный укол, потому что она чувствовала себя плохо. Во время визуального осмотра врачи нашли на ее плече след от иглы. Теперь специалисты проводят токсикологическую экспертизу. Не уточняется, удалось ли правоохранителям поймать злоумышленников.

Раннее в США женщину изнасиловали на пляже. По ее словам, очевидцы смеялись и снимали все на видео.