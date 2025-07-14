Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 14 июля 2025Путешествия

Туристка подверглась домогательствам на курорте Европы после неизвестного укола

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mina Rad / Unsplash

Туристка подверглась домогательствам в клубе Малаги, Испания. Об этом сообщило издание SUR.

Инцидент произошел в ночном заведении на курорте Европы 28 июня, однако известно о нем стало позже. По данным источника, молодая женщина обратилась в полицию с жалобой, что к ней приставали на вечеринке.

Иностранка попросила проверить, не сделали ли ей неизвестный укол, потому что она чувствовала себя плохо. Во время визуального осмотра врачи нашли на ее плече след от иглы. Теперь специалисты проводят токсикологическую экспертизу. Не уточняется, удалось ли правоохранителям поймать злоумышленников.

Раннее в США женщину изнасиловали на пляже. По ее словам, очевидцы смеялись и снимали все на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    47-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

    Генсек НАТО попытался унизить Мединского

    В Госдуме отреагировали на слова Трампа про поставки ракет Киеву

    Трамп назвал Путина «жестким человеком»

    Раскрыты предпочтения элитных подразделений ВСУ в оружии

    В Армении отвергли передачу контроля над частью территории

    Оказавшаяся украинским агентом россиянка пойдет под суд за госизмену

    В России сочли «отмазкой» угрозы Трампа

    Виктория Исакова впервые вышла на связь после новости о кончине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости