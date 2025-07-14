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09:33, 14 июля 2025Путешествия

Женщину изнасиловали на пляже на глазах у снимающих ее на видео свидетелей

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: cbsnews.com

Женщина отправилась на пляж в День независимости США и была изнасилована на глазах у свидетелей. Об этом потерпевшая рассказала изданию CBS News New York.

Вечером 4 июля Меласия Харрис отправилась на набережную Кони-Айленда, Нью-Йорк, посмотреть на салюты. Около 3 часов утра неподалеку от Стиллвелл-авеню к ней приблизился мужчина с рюкзаком и шрамом на губе. При этом женщину окружала компания людей.

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«Он был неприятным. Я попыталась убежать, но споткнулась и упала», — рассказала Харрис. В этот момент мужчина подошел к ней и сунул свое лицо между ее ног. «Я закричала, а все вокруг начали смеяться и снимать меня на видео. Никто не помог. Никто не остановил его», — вспомнила жертва.

Девушка была напугана и не смогла дать отпор, а когда начала уходить, мужчина последовал за ней. «Он наклонил меня над кустарником, я ударилась лицом, затем он изнасиловал меня. Я ничего не могла сделать и начала звать на помощь», — сообщила девушка, отметив, что и у этого нападения были свидетели.

Полиция подтвердила, что в субботу, 5 июля, к ним поступило сообщение об изнасиловании на Кони-Айленде. Ведется расследование. Сама Харрис разрешила предать дело огласке, чтобы люди, присутствующие в момент случившегося, дали свои показания.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города мужчина заманил 12-летнюю девочку в туалет и изнасиловал. Жертва сама рассказала обо всем полиции.

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