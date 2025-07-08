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20:20, 8 июля 2025Путешествия

Мужчина заманил 12-летнюю девочку в общественный туалет на курорте Европы и изнасиловал ее

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: eye ubiquitous / hutchison / Globallookpress.com

12-летняя девочка была изнасилована мужчиной на пляже популярного морского курорта в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, около двух часов ночи в воскресенье, 6 июля, 31-летний мужчина заманил несовершеннолетнюю девочку в общественный туалет на пляже Борнмута в Дорсете, Великобритания, и надругался над ней. Жертва сама рассказала обо всем полицейским.

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Подозреваемого мужчину арестовали. На данный момент ведется расследование. Территорию вокруг места происшествия оцепили для проведения экспертизы.

Ранее 19-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на курорте Марбелья, Испания. Девушка отдыхала вместе с подругами в ночном клубе и познакомилась там с двумя британскими туристами, которые пригласили компанию на арендованную виллу.

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