Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

Туристка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на курорте Марбелья, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 25 мая 19-летняя девушка отдыхала вместе с подругами в ночном клубе и познакомилась там с двумя британскими туристами. Мужчины пригласили компанию на арендованную виллу, где позже изнасиловали девушку и бросили ее без сознания.

Подруги потерпевшей нашли ее голой в ванной комнате. Туристку доставили в больницу для проведения экспертизы. Позже полиция арестовала двух подозреваемых 23 и 27 лет. Не уточняется, предстали ли они уже перед судом.

Ранее на Майорке обанкротившийся британский миллионер надругался над двумя женщинами. На основе доказательств, которые предоставил мужчина, его временно освободили.

