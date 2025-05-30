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18:32, 30 мая 2025Путешествия

Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Туристка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на курорте Марбелья, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 25 мая 19-летняя девушка отдыхала вместе с подругами в ночном клубе и познакомилась там с двумя британскими туристами. Мужчины пригласили компанию на арендованную виллу, где позже изнасиловали девушку и бросили ее без сознания.

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Подруги потерпевшей нашли ее голой в ванной комнате. Туристку доставили в больницу для проведения экспертизы. Позже полиция арестовала двух подозреваемых 23 и 27 лет. Не уточняется, предстали ли они уже перед судом.

Ранее на Майорке обанкротившийся британский миллионер надругался над двумя женщинами. На основе доказательств, которые предоставил мужчина, его временно освободили.

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