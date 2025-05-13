Обанкротившийся миллионер изнасиловал двух женщин в люксовом отеле на курорте Европы

Бывший британский миллионер изнасиловал двух женщин в отеле на острове Майорка в Испании. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Уточняется, что 55-летний подозреваемый из Великобритании в начале 2000-х владел компанией мобильной связи и сильно разбогател. Через десять лет он растратил состояние в 50 миллионов евро всего за 1,5 года. Сейчас испанская полиция расследует как минимум два изнасилования, которые совершил обанкротившийся британец на курорте Европы.

Первая жалоба на него поступила в начале 2025 года от женщины из Южной Америки. Она познакомилась со злоумышленником в интернете и прилетела к нему на Майорку. Пара остановилась в люксовом пятизвездочном отеле в Портальс-Ноус, где мужчина надругался над жертвой.

В мае другая женщина из Украины сообщила, что британец изнасиловал ее в том же отеле, в результате чего она получила травмы интимных частей тела. Она заявила, что знает и других потерпевших, которых бывший магнат принудил к сексу.

7 мая злоумышленника задержали, однако на основе доказательств, которые он предоставил, его временно освободили. Тем не менее расследование продолжится.

Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал двух девочек-подростков во время отдыха в туристическом парке в Австралии. Над одной из них он надругался на столе для пикника.