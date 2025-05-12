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09:52, 12 мая 2025Путешествия

Мужчина изнасиловал двух девочек-подростков на отдыхе и поплатился

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LightsOut Photography / Shutterstock / Fotodom

Мужчина изнасиловал двух девочек-подростков во время отдыха в туристическом парке в Австралии и поплатился. Об этом сообщил канал ABC.

Уточняется, что инцидент произошел в 2023 году, однако суд над мужчиной из Нового Южного Уэльса в Канберре завершился только сейчас.

По данным суда, злоумышленник, которому на момент преступления было 18 лет, в отпуске познакомился с 15-летней девочкой. Он заговорил с ней в бассейне, а затем схватил за грудь и ягодицы, столкнул в воду и продолжил трогать ее интимные места. Мужчина уговорил жертву выйти из дома ночью, и та согласилась. Затем он изнасиловал девочку на столе для пикника, игнорируя ее просьбы остановится.

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Вторую жертву, 16-летнюю отдыхающую, злоумышленник преследовал так же. Она отказалась встретиться с ним ночью, однако насильник продолжил приставать к ней в бассейне туристического парка. После этого, по словам потерпевшей, у нее случилась паническая атака.

Девочки-подростки сообщили родителям о произошедшем, а те обратились в полицию. В результате мужчину судили за изнасилование и сексуальные домогательства и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Ранее сообщалось о мужчине, который изнасиловал девочку-подростка на пляже в Австралии. Он надругался над 15-летней знакомой на вечеринке.

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