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20:01, 30 апреля 2025Путешествия

Мужчина изнасиловал подростка на пляжной вечеринке в туристическом городе

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: paul mayall / picture alliance / Globallookpress.com

Мужчина изнасиловал девочку-подростка на пляже в Австралии и пошел под суд. Подробности случившегося сообщает канал ABC.

19-летний злоумышленник надругался над 15-летней знакомой на пляжной вечеринке в туристическом городе Брум. Уточняется, что потерпевшую нашли друзья, они увели ее от насильника и помогли обратиться в полицию.

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Позже преступник предстал перед судом. Ему разрешили выйти под залог в размере 1000 австралийских долларов (52 тысячи рублей) при условии, что он будет находиться за пределами Брума. Кроме того, мужчине запретили неконтролируемые контакты с детьми младше 16 лет.

Следующее заседание суда по этому делу назначили на 9 июня.

Ранее женщина подверглась изнасилованию два раза за одну ночь на пляже в Великобритании. В суде подозреваемый отверг все обвинения.

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