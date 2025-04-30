Мужчина изнасиловал подростка на пляжной вечеринке в туристическом городе

Мужчина изнасиловал девочку-подростка на пляже в Австралии и пошел под суд. Подробности случившегося сообщает канал ABC.

19-летний злоумышленник надругался над 15-летней знакомой на пляжной вечеринке в туристическом городе Брум. Уточняется, что потерпевшую нашли друзья, они увели ее от насильника и помогли обратиться в полицию.

Позже преступник предстал перед судом. Ему разрешили выйти под залог в размере 1000 австралийских долларов (52 тысячи рублей) при условии, что он будет находиться за пределами Брума. Кроме того, мужчине запретили неконтролируемые контакты с детьми младше 16 лет.

Следующее заседание суда по этому делу назначили на 9 июня.

Ранее женщина подверглась изнасилованию два раза за одну ночь на пляже в Великобритании. В суде подозреваемый отверг все обвинения.