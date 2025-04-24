Женщина подверглась изнасилованию два раза за ночь на пляже в Европе

Женщина подверглась изнасилованию два раза за одну ночь на пляже в Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.

Нападение произошло на набережной города Грейт-Ярмут в графстве Норфолк 16 февраля 2025 года, а 23 апреля злоумышленник предстал перед судом.

31-летнего местного жителя Луиса Бразао обвинили в том, что он дважды надругался над женщиной на пляже. Уточняется, что на заседании он выступал через португальского переводчика и отверг все обвинения.

Судья назначила дату следующего разбирательства на 20 августа, а Бразао заключили под стражу.

Ранее в Индии мужчина предложил туристке из Германии экскурсию и изнасиловал ее в машине. Злоумышленника арестовали по горячим следам через 12 часов после преступления.