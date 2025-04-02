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18:16, 2 апреля 2025Путешествия

Мужчина в Индии предложил туристке посмотреть город и изнасиловал ее в машине

Алина Черненко

Фото: Ramniklal Modi / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина в Индии предложил туристке из Германии посмотреть город Хайдарабад и изнасиловал ее в машине. Об этом сообщает The Times of India.

По данным полиции, 25-летняя немка и ее друг приехали в индийский город в начале марта и должны были вернуться в Германию 3 апреля. Вечером в понедельник, 31 марта, туристы посетили овощной рынок. Там к паре европейцев подошел местный мужчина, который предложил покатать их по Хайдарабаду на машине и показать исторические места.

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Как пишет издание, немцы согласились и сели в салон автомобиля, где помимо них уже находились пятеро несовершеннолетних индийцев. «Во время поездки они даже ели, пили и делали селфи в разных местах», — рассказал сотрудник полиции.

Примерно через два часа водитель остановился на дороге и попросил всех, кроме немки, выйти под предлогом сделать селфи. Оставшейся в машине девушке он сказал, что недалеко есть место, где получится сделать еще более красивые снимки, и повез ее туда. Там индиец набросился на туристку, надругался над ней и пригрозил страшными последствиями.

После этого злоумышленник отвез девушку к месту, где он ранее высадил остальных, и скрылся. Иностранцы подали жалобу в полицейский участок Хайдарабада, и стражи правопорядка установили личность подозреваемого с помощью фотографий в телефоне пострадавшей. Через 12 часов мужчину задержали возле его дома в районе Якутпура и заключили под стражу.

Ранее в Индии арестовали частного гида за изнасилование европейской туристки в популярном месте паломничества — городе Тируваннамалай. Он предложил путешественнице помедитировать в уединенном месте и надругался над ней.

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