Гид в Индии отвел туристку в место медитации и изнасиловал ее

Частного гида арестовали за изнасилование европейской туристки в популярном месте паломничества Индии — городе Тируваннамалай. Подробностями истории поделилось издание The Hindu.

42-летнего Венкатесана задержали в среду, 19 марта, возле храма Аруначалешвара. Его обвиняют в надругательстве над 46-летней француженкой, приехавшей в Тируваннамалай в январе с религиозными целями.

Согласно данным расследования, женщина, имя которой не раскрывается, познакомилась в городе с гидом, водившим ее по различным ашрамам и местам паломничества. Как рассказали в полиции, индиец предложил туристке помедитировать в уединенном месте на холмах Аруначала и уверил ее, что это действие «приведет к спасению». Там же Венкатесан совершил сексуальное насилие над путешественницей.

Женщину спасли прохожие, шедшие по тропе Гиривалам и услышавшие ее крики. Позже туристка сообщила о произошедшем в консульство Франции. Местная полиция отвезла пострадавшую в больницу для медицинского обследования и начала поиски подозреваемого, которого вскоре удалось идентифицировать и арестовать.

В начале марта громкий случай изнасилования произошел около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в индийском штате Карнатака. Преступники на мотоцикле напали на 27-летнюю израильскую туристку и ее спутников, когда те шли смотреть на звезды. Сначала они сбросили в канал мужчин, а затем надругались над израильтянкой и местной жительницей.