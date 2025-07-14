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19:06, 14 июля 2025Экономика

В частном доме в Москве возник пожар после удара молнии

В московском районе Кунцево загорелся дом после попадания молнии
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Молния ударила в частный дом в Москве в районе Кунцево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, загорелся двухэтажный дом в районе Кунцево. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее во время грозы загорелся частный дом в Истре в Подмосковье.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю жара в Москве начнет спадать — столбики термометров опустятся до плюс 25-27 градусов. В то же время жителей столицы и Подмосковья предупредили о грозах в понедельник, 14 июля. По данным синоптиков, непогода с градом, штормовым ветром до 23 метров в секунду, ливнями и грозами будет продолжаться до конца суток.

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