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18:26, 14 июля 2025Экономика

В Москву нагрянул шторм

МЧС: Гроза со штормом в столице ожидается до конца 14 июля
Мария Черкасова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В столицу пришла гроза со штормовым ветром. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

С сохранением до конца суток понедельника, 14 июля, местами по Москве ожидаются сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду.

МЧС рекомендовало тем, кто управляет автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также нельзя оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю жара в Москве начнет спадать — столбики термометров опустятся до плюс 25-27 градусов.

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