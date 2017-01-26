Pomellato пополнил коллекцию M`ama non m`ama браслетами

Миланский ювелирный бренд Pomellato пополнил коллекцию-бестселлер M`ama non m`ama. В линии впервые появились браслеты, выполненные из золота с цветными камнями, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в четверг, 26 января.

Коллекция M`ama non m`ama («Любит-не любит» в переводе с итальянского) была запущена маркой в 2009 году и первоначально включала девять моделей колец с кабошонами цветных камней, символизирующих чувства: гессониту, аметисту, перидоту, голубому топазу London, красному турмалину, лунному камню, зеленому турмалину, гранату и иолиту, по замыслу создателей коллекции, соответствовали страсть, желание, ревность, нежность, любовь, радость, надежда, удовольствие и ностальгия. Позже прибавились модели с паве из темных бриллиантов, кулоны и серьги.

Фото: Pomellato 1 /3

В коллекции 2017 года впервые появились жесткие браслеты с застежкой, спрятанной под камнем, и кольца с аметистом, перидотом, голубым топазом London, лунным камнем и гранатом в оправе, павированной белыми бриллиантами.

Бренд Pomellato основан в 1967 году в Милане потомственным ювелиром Пино Раболини. Основная идея марки — «ювелирное прет-а-порте», дневные украшения класса люкс. С 2013-го марка принадлежит Kering Group. Выпускает драгоценности, а также часы (в сотрудничестве с мануфактурой Parmigiani Fleurier) и парфюмерию. В 2015-м лицом бренда стала актриса Сальма Хайек. Осенью 2016 года марка пополнила свою коллекцию Tango украшениями новых линий Glamour и Passion.