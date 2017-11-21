Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля

Американский ювелирный бренд Alex and Ani выпустил новую коллекцию, посвященную символике серии книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Fashionmagazine.

В коллекцию вошли подвески, колье-чокеры с бусинами, серьги-каффы и пусеты, а также браслеты-цепочки с медальонами-шармами. Подвески и шармы изображают тайные знаки и гербы факультетов Хогвартса — сказочного учебного заведения, в котором учатся герои «Поттерианы», либо воспроизводят тексты волшебных заклинаний, которыми они пользуются. На серьгах изображены очки Гарри Поттера и молния.

Украшения изготовлены из серебра или из вермеля — серебра с золотым покрытием — и продаются по цене от 34 до 116 долларов.

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Серия книг о юном волшебнике Гарри Поттере написана британской писательницей Джоан Роулинг. Семь романов серии вышли в период с 1997 по 2007 годы. Они переведены на 59 языков, их общий тираж составил свыше 450 миллионов экземпляров. «Поттериана» была экранизирована, а Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы 2017 года по версии журнала Forbes. За прошедший год она заработала около 95 миллионов долларов.