Один из крупнейших розовых бриллиантов в мире остался без хозяина

На торгах аукционного дома Sotheby's в Женеве 15 ноября не смогли продать кольцо с редким бриллиантом Raj Pink. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Reuters.

Это самый крупный в мире розовый бриллиант. Предварительная стоимость алмаза, найденного в Южной Африке в 2015 году, составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Торги начинались от 10 миллионов долларов и выросли до 14,5 миллиона долларов.

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О том, что драгоценность никто не купил, сообщил представитель Sotheby's Дэвид Беннет. Всего на женевском аукционе было продано 303 лота из 349 на общую сумму 78,9 миллиона долларов.

В апреле сообщалось, что на торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге продали редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). С молотка он ушел за 71,2 миллиона долларов, что на 10 миллионов превысило заявленную стоимость.