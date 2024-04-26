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21:08, 26 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о передающихся половым путем новых штаммах опасной болезни

Фото: Jen Theodore / Unsplash

Терапевт Бхавини Шах предупредила о распространении половым путем новых штаммов дизентерии, устойчивых к антибиотикам. Слова врача цитирует HuffPost.

По словам Шах, за последние четыре года в Великобритании на 24 процента увеличилось число новых случаев шигеллеза — заболевания, которое вызывают бактерии рода шигелл. «Многие знают шигеллу, или Shigella sonnei, по ее более распространенному историческому названию: дизентерия. Заболевание ассоциируется с развивающимися странами или с древними временами, когда санитарные условия были плохими», — объяснила врач. Однако теперь, уточнила она, беспокойство вызывают случаи, передающиеся половым путем.

Терапевт отметила, что риск заражения этой опасной болезнью возникает при анальном сексе и любом контакте с фекалиями. Примерно через четыре дня после попадания бактерий в организм начинаются первые симптомы, которые включают диарею с кровью, лихорадку, рвоту и спазмы в желудке. «В большинстве случаев болезнь проходит сама через три-семь дней, но у некоторых людей может развиться тяжелая форма», — заявила Шах. В этом случае она рекомендовала обратиться к врачу, чтобы он назначил курс антибиотиков.

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Терапевт добавила, что по сравнению с другими инфекциями, передающимися половым путем, шигеллез встречается довольно редко. Однако вызывает беспокойство быстрый рост числа штаммов, устойчивых к антибиотикам. По словам врача, с января по ноябрь 2023 года число шигелл, устойчивых к антибиотикам, увеличилось на 53 процента.

Ранее врач-фармацевт Навин Хосла назвал малоизвестный признак сифилиса. По его словам, в некоторых случаях из-за болезни выпадают волосы на определенном участке тела.

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      Алиса Дмитриева
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