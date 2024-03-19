Назван малоизвестный признак сифилиса

Сифилис является серьезным венерическим заболеванием, симптомы которого долгое время могут оставаться незамеченными, предупредил врач-фармацевт Навин Хосла. Малоизвестный признак болезни он назвал Daily Mirror.

Хосла отметил, что большинство людей считают, что сифилис проявляется появлением язв на гениталиях или рядом с ними. Однако, по его словам, немногие знают, что иногда болезнь протекает иначе: человек теряет волосы. Врач уточнил, что при сифилисе облысение происходит неравномерно по всей голове, а на конкретном участке: волосистой части головы, бороде или бровях.

Хосла отметил, что другими симптомами сифилиса являются язвы на руках, губах или во рту, безболезненная сыпь на ладонях и подошвах ног, а также появление на гениталиях, рядом с ними или вокруг ануса наростов, напоминающих белые бородавки. В некоторых случаях симптомы болезни напоминают грипп, говорит эксперт, — у человека опухают гланды, повышается температура тела, он чувствует головную боль и слабость.

Ранее терапевты Хусейн Аль-Зубайди и Ребекка Хаддад рассказали о неочевидной причине частого мочеиспускания по ночам. По их мнению, подобный симптом может быть как признаком старения, так и проявлением некоторых болезней.