Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 19 марта 2024Забота о себе

Назван малоизвестный признак сифилиса

Фото: conrado / Shutterstock / Fotodom

Сифилис является серьезным венерическим заболеванием, симптомы которого долгое время могут оставаться незамеченными, предупредил врач-фармацевт Навин Хосла. Малоизвестный признак болезни он назвал Daily Mirror.

Хосла отметил, что большинство людей считают, что сифилис проявляется появлением язв на гениталиях или рядом с ними. Однако, по его словам, немногие знают, что иногда болезнь протекает иначе: человек теряет волосы. Врач уточнил, что при сифилисе облысение происходит неравномерно по всей голове, а на конкретном участке: волосистой части головы, бороде или бровях.

Хосла отметил, что другими симптомами сифилиса являются язвы на руках, губах или во рту, безболезненная сыпь на ладонях и подошвах ног, а также появление на гениталиях, рядом с ними или вокруг ануса наростов, напоминающих белые бородавки. В некоторых случаях симптомы болезни напоминают грипп, говорит эксперт, — у человека опухают гланды, повышается температура тела, он чувствует головную боль и слабость.

Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
19 декабря 2023

Ранее терапевты Хусейн Аль-Зубайди и Ребекка Хаддад рассказали о неочевидной причине частого мочеиспускания по ночам. По их мнению, подобный симптом может быть как признаком старения, так и проявлением некоторых болезней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

      Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

      Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

      Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

      В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

      Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

      Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

      Бритни Спирс станцевала в рваном топе и леопардовых трусах на камеру

      В МИД России отреагировали на заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше