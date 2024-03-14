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20:24, 14 марта 2024Забота о себе

Врачи рассказали о малоизвестных причинах частого мочеиспускания по ночам

Терапевт Аль-Зубайди: болезни сердца могут вызвать мочеиспускание по ночам

Фото: Cliplab / Shutterstock / Fotodom

Потребность просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет, может указывать на наличие болезней сердца или приближение климакса. Об основных малоизвестных причинах частого мочеиспускания по ночам рассказали The Guardian терапевты Хусейн Аль-Зубайди и Ребекка Хаддад.

Аль-Зубайди указал, что естественное старение организма вызывает потребность ходить в туалет по ночам. Однако если с такой же проблемой сталкиваются люди 30-50 лет, заявил врач, это, как правило, указывает на то, что они ведут неправильный образ жизни — много сидят, мало двигаются и, возможно, регулярно употребляют алкоголь.

Хаддид добавила, что вредные привычки со временем приводят к ночной полиурии — состоянию, при котором организм по ночам вырабатывает большое количество мочи. С такой же проблемой, по ее словам, сталкиваются женщины в период менопаузы. Однако в этом случае необходимость вставать ночью в туалет возникает из-за гормональной перестройки, уточнила врач.

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Аль-Зубайди отметил, что ночные позывы к мочеиспусканию также могут объясняться недиагностированным апноэ во сне — храпом, который сопровождается остановкой дыхания. Еще одна причина, продолжил врач, — это нарушения работы сердца. «Когда сердце работает интенсивно, оно выделяет гормон, называемый мозговым натрийуретическим пептидом, который увеличивает выработку мочи. По сути, организм таким образом пытается уменьшить нагрузку на сердце», — объяснил терапевт.

Помимо этого, специалисты указали, что потребность каждую ночь просыпаться из-за желания сходить в туалет может быть связана с развитием диабета или заболеваний почек.

Ранее управляющий британской страховой компании Vitality Невилл Куповиц посоветовал желающим прожить дольше обзавестись одной простой привычкой. По его мнению, секрет долголетия заключается в регулярных пеших прогулках.

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      Екатерина Улитина
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