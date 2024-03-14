Желающим прожить дольше людям посоветовали обзавестись простой привычкой

The Sun: пять тысяч шагов три раза в неделю увеличивают продолжительность жизни

Чтобы прожить дольше, нужно обзавестись одной простой привычкой, уверен Невилл Куповиц, управляющий британской страховой компании Vitality. Результаты проведенного им исследования цитирует The Sun.

Куповиц инициировал проведение исследования в Лондонской школе экономики, результаты которого показали, что привычка проходить хотя бы пять тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни человека на три года. «Ключевым моментом является принятие последовательных шагов для формирования здоровой привычки, и из полученных данных мы видим, что начинать никогда не поздно», — заявил Куповиц и посоветовал завести новую привычку людям, желающим жить дольше.

В ходе исследования были проанализированы данные миллиона жителей Великобритании и ЮАР, полученные за десять лет. Положительное влияние ходьбы особенно было заметно в группе людей старше 65 лет — у тех из них, кто проходил более 7,5 тысячи шагов три раза в неделю, в 52 процентах случаев зафиксировано увеличение продолжительности жизни. В возрастной группе от 45 до 65 лет продолжительность жизни увеличивалась на 38 процентов.

Кроме того, у тех, кто проходил по десять тысяч шагов трижды в неделю в течение трех лет, риск развития диабета II типа сокращался на 41 процент. Шанс получить диабет у людей, совершавших такие прогулки четыре или больше раз в неделю, уменьшался на 57 процентов.

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