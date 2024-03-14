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09:29, 14 марта 2024Забота о себе

Желающим прожить дольше людям посоветовали обзавестись простой привычкой

The Sun: пять тысяч шагов три раза в неделю увеличивают продолжительность жизни

Фото: Youcef Chenzer / Unsplash

Чтобы прожить дольше, нужно обзавестись одной простой привычкой, уверен Невилл Куповиц, управляющий британской страховой компании Vitality. Результаты проведенного им исследования цитирует The Sun.

Куповиц инициировал проведение исследования в Лондонской школе экономики, результаты которого показали, что привычка проходить хотя бы пять тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни человека на три года. «Ключевым моментом является принятие последовательных шагов для формирования здоровой привычки, и из полученных данных мы видим, что начинать никогда не поздно», — заявил Куповиц и посоветовал завести новую привычку людям, желающим жить дольше.

В ходе исследования были проанализированы данные миллиона жителей Великобритании и ЮАР, полученные за десять лет. Положительное влияние ходьбы особенно было заметно в группе людей старше 65 лет — у тех из них, кто проходил более 7,5 тысячи шагов три раза в неделю, в 52 процентах случаев зафиксировано увеличение продолжительности жизни. В возрастной группе от 45 до 65 лет продолжительность жизни увеличивалась на 38 процентов.

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Кроме того, у тех, кто проходил по десять тысяч шагов трижды в неделю в течение трех лет, риск развития диабета II типа сокращался на 41 процент. Шанс получить диабет у людей, совершавших такие прогулки четыре или больше раз в неделю, уменьшался на 57 процентов.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова назвала красноречивые симптомы диабета. Кроме постоянной жажды и необъяснимого похудения, симптомом скрытого диабета врач назвала учащенное мочеиспускание.

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      Александра Лисица
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