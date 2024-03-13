Россиянам перечислили красноречивые симптомы одной коварной болезни

Терапевт Пивоварова назвала постоянную жажду красноречивым симптомом диабета

При развитии сахарного диабета человек беспричинно теряет вес и постоянно хочет пить, предупредила терапевт Оксана Пивоварова. Эти и некоторые другие красноречивые симптомы коварной болезни врач перечислила NEWS.ru.

Кроме постоянной жажды и необъяснимого похудения, симптомом скрытого диабета врач назвала учащенное мочеиспускание. По ее словам, именно эти три признака характерны для сбоев в работе эндокринной системы, в частности, поджелудочной железы, рассказала Пивоварова.

В то же время терапевт указала, что постоянная тяга к сладкому не говорит о наличии сахарного диабета. Подобная потребность, как объяснила врач, чаще всего возникает при повышенной физической или умственной нагрузке, так как глюкоза питает мышцы и нервную систему. При этом Пивоварова все же рекомендовала ограничить употребление сахара, напомнив, что для взрослого человека суточная норма составляет 30 граммов (семь чайных ложек) с учетом так называемого скрытого сахара.

Ранее диетолог-эндокринолог Ольга Цимбалова рассказала, что лучше всего блины есть со сметаной и сливочным маслом. Худшими вариантами топингов она назвала сгущенное молоко и повидло.